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Прокуратура Амстердама не обладает информацией о задержании Промеса в ОАЭ

Прокуратура Амстердама не обладает информацией о задержании Промеса в ОАЭ
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Прокуратура Амстердама так и не получила никакой информации о статусе нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого накануне задержали в Дубае.

«Мы до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае», — приводит слова представителя амстердамской прокуратуры «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что Промес продолжает находиться в ОАЭ. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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