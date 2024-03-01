Марио Фернандес — о «Зените»: всё увиденное мной — просто космос

Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился эмоциями от своего нахождения в стане сине-бело-голубых, а также заявил, что впечатлился уровнем инфраструктуры в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я счастлив здесь. Мне помогают мои соотечественники, которых в команде достаточно. Против некоторых своих партнёров я раньше играл, а теперь выступаю с ними.

Все ожидания совпали с реальностью. Я и до этого слышал, что в «Зените» отличная инфраструктура, а все процессы организованы на высшем уровне. Меня впечатлила наша база – всё невероятно обставлено. Клуб создаёт все условия для работы. Я был в академии, где тренируются дети. И всё увиденное мной – просто космос», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Перед возобновлением сезона «Чемпионат» напоминает основные расклады в турнирной таблице РПЛ. По итогам прошлых 18 туров лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).