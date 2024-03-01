Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком».

«Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» всегда проходят интересно. А по поводу того, что чемпионат возобновляется именно этой игрой, то тут что‑то конкретное пока сказать сложно. Во всяком случае, раньше такого не было. Надеюсь, мы сможем показать всё, на что способны на сегодняшний день.

Ажиотаж, конечно, ощущается. В первую очередь он очень большой в плане интереса со стороны наших болельщиков. Надеюсь, «Зенит» придёт поддержать максимально возможное их количество. А мы постараемся порадовать трибуны своей игрой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, матч со «Спартаком» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).