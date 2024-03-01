Защитник «Зенита» Родригао: травма — тяжёлый этап. Особенно на фоне результатов команды

Футболист «Зенита» Родригао высказался о травме, которую он получил в конце прошлого сезона.

«Это был сложный период для меня. Какое-то время назад появились болевые ощущения, они усиливались, и стало понятно, что надо что-то делать. Вместе с медицинским штабом мы решили оперироваться. Всё прошло хорошо. Да, период восстановление был не быстрым, но сейчас всё в порядке и я чувствую себя хорошо. Тяжело быть не с ребятами, не с командой. Не иметь возможности помочь им делом. Особенно когда видишь, что ребята переживали сложный этап и находились не на том месте, на котором привыкли», – приводит слова Родригао издание «РБ Спорт».

Родригао 28 лет, за «Зенит» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года и предусматривает опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в € 7 млн. Напомним, сине-бело-голубые завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.