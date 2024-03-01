Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Количество международных трансферов в РПЛ увеличилось по сравнению с прошлым сезоном

Количество международных трансферов в РПЛ увеличилось по сравнению с прошлым сезоном
Аудио-версия:
Комментарии

Количество международных трансферов клубов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024 увеличились по сравнению с прошлым спортивным сезоном. Об этом сообщается в отчёте РПЛ по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024.

В нынешнем сезоне было совершено 46 международных трансферов «на вход» и 25 футболистов из РПЛ ушли в чемпионаты других стран.

Фото: Официальный сайт РПЛ

Напомним, по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занял «Краснодар», набравший 38 очков по итогам 18 проведённых встреч. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков). В тройке лидеров также оказалось московское «Динамо» (32). Отметим, что в центральном матче 19-го тура сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 2 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

Материалы по теме
20% от всех заявленных за клубы РПЛ игроков — легионеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android