Количество международных трансферов в РПЛ увеличилось по сравнению с прошлым сезоном

Количество международных трансферов клубов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024 увеличились по сравнению с прошлым спортивным сезоном. Об этом сообщается в отчёте РПЛ по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024.

В нынешнем сезоне было совершено 46 международных трансферов «на вход» и 25 футболистов из РПЛ ушли в чемпионаты других стран.

Фото: Официальный сайт РПЛ

Напомним, по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занял «Краснодар», набравший 38 очков по итогам 18 проведённых встреч. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков). В тройке лидеров также оказалось московское «Динамо» (32). Отметим, что в центральном матче 19-го тура сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 2 марта и пройдёт на «Газпром Арене».