20% от всех заявленных за клубы РПЛ игроков — легионеры

148 футболистов клубов Российской Премьер-Лиги, заявленных на вторую часть нынешнего сезона, имеют статус легионера. Об этом сообщается в отчёте РПЛ по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024.

Всего за клубы Премьер-Лиги заявлено 766 футболистов, из которых россиян — 593 игрока (77%). Не легионеров — 25 футболистов (3%), а легионеров — 148 (20%).

Напомним, по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занял «Краснодар», набравший 38 очков по итогам 18 проведённых встреч. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков). В тройке лидеров также оказалось московское «Динамо» (32). Отметим, что в центральном матче 19-го тура сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 2 марта и пройдёт на «Газпром Арене».