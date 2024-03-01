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Геннадий Орлов: Санкт-Петербург — футбольная столица России по определению

Геннадий Орлов: Санкт-Петербург — футбольная столица России по определению
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«До 2009 года мы с Миллером только здоровались. А после того как стал плотно работать с «Зенитом», предложил ему сделать и передачу футбольную. И название «Футбольная столица» придумал Алексей Борисович.

Мы с ребятами написали 20 названий, а Миллер предложил «Футбольную столицу». Почему? Когда «Зенит» в 2007 году выиграл чемпионат в Раменском и вернулся домой, мы по телевидению показывали весь путь команды по Невскому к стадиону. Набился полный «Петровский». И Миллер, подняв кубок, сказал такую фразу: «Теперь футбольная столица переехала в Санкт-Петербург». Но у меня было и другое обоснование этому названию. Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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