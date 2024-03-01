«К такому надо привыкать». Ильзат Ахметов оценил уровень «Зенита»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов, который перешёл в стан сине-бело-голубых из «Краснодара» зимой, оценил уровень своей новой команды. По его словам, уровень футболистов в «Зените» очень высокий, что проявляется в мастерстве, скорости принятия решений и футбольном интеллекте. Ахметов подчеркнул, что к такому нужно привыкнуть.

«Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать. В чем проявляется этот уровень? В мастерстве, интеллекте, скорости принятия решений. Надо быстрее думать и совершать действия. Доли секунд делают разницу», — приводит слова Ильзата Ахметова интернет-портал «Спорт-экспресс».