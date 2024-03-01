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Бояринцев: в случае положительного результата с «Зенитом» «Спартак» станет медалистом

Бояринцев: в случае положительного результата с «Зенитом» «Спартак» станет медалистом
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Зенитом».

«Возможно, Угальде с первых минут появится на этот матч из-за отсутствия Промеса. Не исключаю, что Абаскаль изначально планировал задействовать Манфреда и Квинси вместе. В любом случае эта игра станет хорошей проверкой для Угальде. Надеюсь, он сможет проявить себя на фоне такого великолепного соперника, как «Зенит». Как мне кажется, в случае положительного результата команда обязательно зацепит медали в этом сезоне», — приводит слова Бояринцева RT.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на данный момент занимает пятое место. «Зенит» после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги заработал 36 очков и расположился на второй строчке. Очный матч между командами состоится завтра, 2 марта, и пройдёт на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

О переходе 21-летнего Угальде из «Твенте» «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний костариканский нападающий провёл 25 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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