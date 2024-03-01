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Веденеев – о Промесе: человек, который сбежал с места ДТП, уже действует как преступник

Веденеев – о Промесе: человек, который сбежал с места ДТП, уже действует как преступник
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого задержали в ОАЭ и могут экстрадировать в Нидерланды, где у него «подвисли» уголовные дела.

«Мне кажется, что ситуация Промеса с ДТП – это дезинформация. Я в это не верю! Если человек попадает в какую-то аварию, он первым делом должен позвонить руководителям клуба и спросить, что делать дальше. Я не понимаю, как можно взять и сбежать с места ДТП, мне верится в это с трудом. В любой стране и в любом городе человек, который решил сбежать с места аварии, он уже как человек опускается на несколько ступеней. Человек уже действует, как преступник», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Источник: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места аварии
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