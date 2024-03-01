«Не надо приглашать в Россию иностранцев с проблемами с законом». Губерниев — о Промесе

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес угодил в ДТП в ОАЭ.

«Мораль сей не басни такова: не надо приглашать в Россию профессиональных спортсменов-иностранцев, которые имеют проблемы с законом! Сие стыд и срам! Я всегда об этом говорил, правда же, «Спартак» Москва??» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что нидерландский футболист попал в ДТП и скрылся с места аварии. Отметим, прежде сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ. Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.