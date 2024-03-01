Игрок «Зенита» Эракович: в Сербии футболист обязан нормально учиться

Центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как в Сербии относятся к образованию местных футболистов.

«В школе я действительно учился хорошо. В Сербии по-другому не бывает: даже если ты играешь в футбол, ты обязан учиться, никого в интернат не забирают. Ходишь в школу, и только потом на тренировку. Так что напрягся, освоил всю программу, всё сдавал вовремя. Действительно старался», — приводит слова Эраковича «Спорт день за днём».

Напомним, Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.