Страхиня Эракович: «Газпром Арена» потрясающая, у нас в Сербии не хватает таких стадионов

Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович назвал самое яркое впечатление от Российской Премьер-Лиги.

«Без сомнения, это наша «Газпром Арена». Фантастический стадион, не устаю восхищаться. Основная проблема Сербии – недостаток хороших стадионов. У многих команд нет возможностей поддерживать поля в нормальном состоянии в любое время года, поэтому, например, когда выпадает снег или идут дожди, играть приходится в тяжелейших условиях. Но мы к этому, в целом, привыкли», — приводит слова Эраковича «Спорт день за днём».

Напомним, Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.