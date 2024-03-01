Рашид Рахимов высказался о сборах и об адаптации новичков в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил зимние тренировочные сборы.

«Запланированную работу выполнили. Нагрузка была приличной, уставали, в физическом плане никаких вопросов. Функциональная готовность нормальная, атмосфера внутри очень хорошая. Есть вопрос по травмам, но это неизбежность в футболе. Давайте посмотрим. Сборы – это одно, объём выполнен. Игры официальные – это совершенно другое.

Как проходят адаптацию новички? Сложно адаптироваться этим игрокам. Мы понимали, что брали их на флажке. Но травмы заставили нас это сделать. Ребята очень хорошо работают, но им нужно время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.