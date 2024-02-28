Роман Шаронов поделился ожиданиями от выступлений «Рубина» в весенней части РПЛ

Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от результатов казанского клуба в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Зимой «Рубин» снова был активен на трансферном рынке. Взяли определённый курс: балканское направление. Время покажет, что из этого получится. Для успеха любого клуба важно правильное построение команды. Нужно добиться стабильной игры, для этого необходим стабильный состав. Для этого потребуется определённое время. Но свежая кровь, сильные новички нужны всегда. Посмотрим, как получится», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.