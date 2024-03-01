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«Топ-человек и топ-тренер». Игрок «Динамо» Грулёв — о Шварце

«Топ-человек и топ-тренер». Игрок «Динамо» Грулёв — о Шварце
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Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв высказался о работе с тренером Сандро Шварцем. Немецкий специалист возглавлял «Динамо» в период с 2020 по 2022 год.

«Топ-человек и топ-тренер. Понятны все его принципы. У всех была мотивация играть в еврокубках, что-то выиграть, за что-то побороться. У меня отличные воспоминания о нём.

Немецкая дисциплина, порядок во всём. В плане интенсивности у него всё было максимально подготовлено и четко», – приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летней Вячеслав Грулёв провёл 10 матчей, в которых отметился одни забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.

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