Широков: не могу представить, чтобы в моей команде играл футболист, как Промес

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которого задержала полиция на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Может, ситуация с Промесом как-то и сказывается перед матчем с «Зенитом». Все зависит о того, приедет он или нет. Вопросы к «Спартаку», стоит ли им расставаться с ним или нет. У них информации больше. На данный момент не могу представить, что у меня в команде играет такой футболист, но всё в жизни бывает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.