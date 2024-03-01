Смородская: «Спартак» ничего не может сделать с Промесом, не нужно было брать его на сборы

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации с задержанием полицией нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая, которое произошло вчера, 29 февраля.

«Спартак» в ситуации с Промесом ничего не может сделать. Промес осуждён судом, а решение суда надо выполнять. «Спартак» не должен был брать его с собой на сборы в ОАЭ», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Также ранее появилась информация, что Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии.