Александр Мостовой: ситуация с Промесом уже ни в какие ворота не лезет! Как это возможно?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

«Раньше мы не знали деталей, а теперь сообщается о том, что ситуация Промеса связана с ДТП. Теперь у многих, кто на был сборах, возникает вопрос — как это возможно? Когда ты знаешь, что у тебя не всё так хорошо и происходит такая ситуация, конечно, это уже ни в какие ворота не лезет! Как это произошло? «Спартак» потерял лучшего футболиста за последние годы.

Что будет дальше? Никто, включая Промеса, об этом не знает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.