Динияр Билялетдинов: «Спартаку» надо сделать всё, чтобы вытащить Промеса

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о ситуации с задержанием полицией нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая

«Спартаку» надо сделать всё, чтобы вытащить Промеса оттуда, других вариантов нет. Если его посадят в тюрьму, контракт по любому надо будет расторгать. Но, на мой взгляд, если так получилось с Промесом, то с этим надо разбираться и помогать по максимуму. Всё-таки игрок один из самых значимых», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Также ранее появилась информация, что Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии.