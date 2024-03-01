«Ростов» победил «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ростов» одержал победу со счётом 2:0.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового. На 80-й минуте второй мяч «Ростова» забил полузащитник Иван Комаров.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.