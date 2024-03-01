Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов — Крылья Советов 2:0, результат матча 19-го тура РПЛ 1 марта 2024 года

«Ростов» победил «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Ростов» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'     2:0 Комаров – 80'    

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового. На 80-й минуте второй мяч «Ростова» забил полузащитник Иван Комаров.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android