Ангелос Постекоглу рассказал о ходе восстановления нападающего «Тоттенхэма» Соломона

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о реабилитации нападающего Манора Соломона после полученной травмы.

«Манор вроде как прогрессирует, но все еще не близок к тренировкам в общей группе. Ему еще предстоит пройти немалый путь. Опять же, это еще одно разочарование для него. Он действительно усердно работает», — цитирует слова главного тренера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что нападающий «Тоттенхэма» получил травму мениска правого колена на тренировке в начале октября 2023 года. Обычно восстановление после травм такого характера занимает от трёх до пяти месяцев.

Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм» в 2022 году. Летом 2023 года Соломон перешёл в «Тоттенхэм», подписав контракт до 2028 года.