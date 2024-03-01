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«Торпедо» сыграет в «Лужниках» на следующий день после матча «Спартака» на этой арене

«Торпедо» сыграет в «Лужниках» на следующий день после матча «Спартака» на этой арене
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Российская Премьер-Лига объявила, что матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» пройдёт десятого марта на стадионе «Лужники» по причине того, что футбольное поле «Лукойл Арены» — домашней арены красно-белых не соответствует регламенту.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако уже на следующий день после этой игры в «Лужниках» должен пройти матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Тюмень». Стартовый свисток арбитра на эту встречу прозвучит в 19:30 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» выпустила заявление, в котором сообщила, что плохое состояние газона на домашнем стадионе команды обусловлено аварийной остановкой системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие.

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