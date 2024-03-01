Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торпедо» сыграет в «Лужниках» на следующий день после матча «Спартака» на этой арене

Российская Премьер-Лига объявила, что матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» пройдёт десятого марта на стадионе «Лужники» по причине того, что футбольное поле «Лукойл Арены» — домашней арены красно-белых не соответствует регламенту.

Однако уже на следующий день после этой игры в «Лужниках» должен пройти матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Тюмень». Стартовый свисток арбитра на эту встречу прозвучит в 19:30 мск.

Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» выпустила заявление, в котором сообщила, что плохое состояние газона на домашнем стадионе команды обусловлено аварийной остановкой системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие.