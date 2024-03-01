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Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»

Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»
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Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел» пройдёт в «Лужниках».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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«В соответствии со статьёй 10.5.2. регламента РПЛ матч 20-го тура между ФК «Спартак-Москва» и АФК «Факел» состоится 10-го марта в 19:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве», — сказано в заявлении на официальном сайте РПЛ.

Пункт 10.5.2. регламента РПЛ гласит: «В случаях неготовности футбольного поля основного Стадиона (несоответствия его Регламентным требованиям) за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Матча, Стадион к проведению Матча не допускается. Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве резервного, при условии, что он допущен к проведению Матчей. В случае, если по каким-либо причинам Матч не может быть проведён ни на одном из заявленных Клубом Стадионов, место и время начала Матча определяет РПЛ в срок не позднее 9 (девяти) дней до установленной Календарём даты проведения Матча. При этом все расходы, связанные с организацией Матча, несёт Принимающий Клуб. Также Принимающий Клуб компенсирует Клубу-сопернику документально подтвержденные транспортные расходы, а также расходы на проживание команды, понесённые в связи с переносом Матча».

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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