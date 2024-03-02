«Никогда так быстро не подписывал контракт». Глушаков — о переходе в армянский «Урарту»

Новоявленный центральный полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о том, как проходил процесс его перехода в армянский клуб.

«Быстро всё произошло, я так контракт впервые подписывал. В ускорённом виде никогда так контракт не подписывал. Во-первых, Долгов пришёл (Александр Долгов — российский нападающий «Урарту». — Прим. «Чемпионата»), пообщались с ним, он мне сказал, что если не будет варианта или что-то у тебя не получится, или ещё что-то будет не так, приезжай, ты же знаешь и тренера, и президента. Я сказал, что дело не в том, что будет или не будет варианта, это чемпионат Армении, интересный чемпионат, команда чемпионская.

Потом позвонил Джеван Крикорович, пообщались с ним (акционер «Урарту». — Прим. «Чемпионата»). Сказал, что у меня есть 10-15 минут, потому что трансферное окно скоро закроется, у команды очень важная игра с «Пюником». Приехал домой, с женой быстро пообщались. Я собрал вещи, поехал в аэропорт, распечатал контракт, подписал его, отправил сюда, утром прошёл медобследование и уже сыграл игру, так что всё быстро произошло», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

Напомним, 37-летний футболист присоединился к «Урарту» 27 февраля нынешнего года.