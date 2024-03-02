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«Монако» и «ПСЖ» не выявили сильнейшего в матче Лиги 1, Головин провёл на поле 90 минут

«Монако» и «ПСЖ» не выявили сильнейшего в матче Лиги 1, Головин провёл на поле 90 минут
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке из Амьена. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте нападающий хозяев Бен-Йеддер забил гол, который был отменён после просмотра VAR.

После 24 туров французского чемпионата «Монако» набрал 42 очка и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиги 1 «ПСЖ» заработал 55 очков и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура чемпионата Франции. В той встрече парижский клуб разгромил монегасков со счётом 5:2. В составе «ПСЖ» голами отметились Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Витинья и Рандаль Коло Муани. В составе «Монако» голы забили Такуми Минамино и Фоларин Балогун.

Франция - Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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