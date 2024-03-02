Денис Глушаков — после перехода в «Урарту»: от моей игры не надо ничего ждать

37-летний новичок армянского «Урарту» экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос об ожиданиях от своей игры.

«От моей игры не надо ничего ждать, я не один играю на футбольном поле, я играю с командой и от нас нужно ждать побед. Я могу пожелать только, чтоб болельщиков побольше приходило, поддерживали команду и тогда мы больше можем показать хороший результат», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту» из Еревана 27 февраля 2024 года, в этот же день хавбек сыграл за свою новую команду в матче чемпионата Армении против «Пюника» (1:1), выйдя на замену в перерыве. Осеннюю часть текущего сезона Глушаков провёл в костромском «Спартаке» из группы «Золото» дивизиона А Второй лиги, зимнюю подготовку футболист прошёл вместе с «Ростовом» по согласованию с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.