Глушаков — о лучших годах в футболе: с одной стороны — «Локомотив», с другой — «Спартак»

37-летний экс-полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков ответил на вопрос о своих лучших годах в футболе.

«Провокационный вопрос, о том где были мои лучшие годы. Конечно, с одной стороны «Локомотив» – это тоже мой дом, потому что там я начал играть в Премьер-лиге, они мне всё дали, а с другой стороны – «Спартак», где я выиграл чемпионство и завоевал титулы, Суперкубок и больше попадал в заявку сборной и играл за нее, так что «Спартак», в любом случае, с детства та команда, за которую я болел, и моя мечта осуществилась, я там поиграл, а быть капитаном, выиграть и поднять Кубок – это дорогого стоит», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

Полузащитник Денис Глушаков с января 2008 года по июль 2013 года выступал за московский «Локомотив». В составе железнодорожников хавбек провёл 159 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и выполнил 14 результативных передач. С июля 2013 года по июль 2019 года Глушаков играл за столичный «Спартак». В составе красно-белых футболист провёл 172 матча, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.