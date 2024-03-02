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Голкипер «Реала» Кепа разозлил Анчелотти и должен покинуть клуб — Don Diario

Голкипер «Реала» Кепа разозлил Анчелотти и должен покинуть клуб — Don Diario
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Недавно авторитетное издание The Athletic сообщило, что вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага недоволен тем, как сейчас обстоят его дела в мадридском клубе.

В то же время испанский портал Don Diario отмечает, что главному тренеру команды Карло Анчелотти очень не понравилась утечка этой информации в СМИ, из-за чего итальянец был зол на футболиста.

Более того, по информации источника, это стало последней каплей, которая окончательно убедила Анчелотти в том, что Кепа должен покинуть «Реал» 30 июня 2024 года, когда истечёт срок его арендного соглашения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на шесть очков.

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