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«Краснодар» — «Рубин»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Рубин»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 16:30 мск.

Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.

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