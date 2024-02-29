Игорь Федотов: Сухому будет не проще, чем Карасёву. «Краснодар» вообще не подарок

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о том, что может ожидать рефери Алексея Сухого, который будет работать в качестве главного судьи на матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин».

«Сухому будет не проще, чем Карасёву. Его отправили на «Краснодар» — «Рубин». Ещё надо посмотреть, где труднее. Это вообще не подарок. «Краснодар» дома, он побежит, их футболисты много разговаривают, машут руками, лежат. Это проблема. Ещё и амбициозный «Рубин», молодой и с Рахимовым, который много кричит и активно участвует в игре с бровки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч «Краснодар» – «Рубин» состоится 2 марта. Стартовый свисток Сухого прозвучит в 16:30 мск.