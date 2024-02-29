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Игорь Федотов: Сухому будет не проще, чем Карасёву. «Краснодар» вообще не подарок

Игорь Федотов: Сухому будет не проще, чем Карасёву. «Краснодар» вообще не подарок
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о том, что может ожидать рефери Алексея Сухого, который будет работать в качестве главного судьи на матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сухому будет не проще, чем Карасёву. Его отправили на «Краснодар» — «Рубин». Ещё надо посмотреть, где труднее. Это вообще не подарок. «Краснодар» дома, он побежит, их футболисты много разговаривают, машут руками, лежат. Это проблема. Ещё и амбициозный «Рубин», молодой и с Рахимовым, который много кричит и активно участвует в игре с бровки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч «Краснодар» – «Рубин» состоится 2 марта. Стартовый свисток Сухого прозвучит в 16:30 мск.

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