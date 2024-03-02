Денис Глушаков: все делают упор на молодёжь — это путь в никуда

Бывший центральный полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», ответил на вопрос о том, происходит ли постепенное понижение уровня российского футбола.

«Сейчас все футболисты посмотрят на меня и приедут играть в Армению (смеётся). А так, я согласен, конечно. Нет еврокубков, многие команды не борются за высокие места, так как нет европейских турниров. Мы слишком большую ставку делаем на молодёжь, чтобы она играла. Все делают упор на молодёжь — это путь в никуда, по моему мнению. Должен быть баланс в команде – должны быть опытные футболисты, средний возраст и молодые. Когда ты играешь только молодыми, это вариант только для продажи и заработка, но не для того, чтобы быть конкурентоспособными», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, 37-летний Глушаков присоединился к «Урарту» 27 февраля текущего года.

Помимо «Спартака», за свою карьеру футболист поиграл за такие футбольные клубы, как московский «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и другие. Больше всего игр Глушаков провёл в составе «Спартака», за который он выступал с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.