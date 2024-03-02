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Глушаков: есть люди, которые делают всё, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет

Глушаков: есть люди, которые делают всё, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет
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37-летний новичок армянского «Урарту», экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что есть некоторые люди, которые делают всё возможное, чтобы он не был допущен в Российскую Премьер-Лигу.

«Почему про меня говорят за спиной? Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают всё, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду. Я знаю этих людей, конечно. Я хотел с ними встретиться, обсудить всё, но их гордыня не позволяет это сделать. Не буду называть имена, но футбольная общественность их знает», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года. В составе красно-белых полузащитник принял участие в 172 матчах, отметился 23 забитыми мячами и 10 результативными передачами, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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