Экс-президент «Локомотива» Наумов выступает против объявления судьями решений VAR

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил, почему он выступает против решения Российского футбольного союза (РФС) о том, чтобы со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Фонбет Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Я думаю, это взято из хоккея, там это уже вовсю применяется. В футболе, я думаю, это вообще ни к чему. Другой вопрос, если бы это объявлял диктор по стадиону, что данное решение изменено из-за вмешательства VAR, чтобы болельщик на стадионе понял.

Вот это можно. А, что судья будет говорить… Мы боремся за то, чтобы не затягивать матчи, и в то же время делаем вот это. Ну один судья хорошо и быстро говорит, а другой жуёт эти слова, и мы будем минуту сидеть и слушать, когда он всё это объявит. Это всё не очень хорошо для большого стадиона, ладно, на арене хоккейной можно это сделать. Ведь не везде слышно будет. Мне кажется, это лишнее, и я против этого», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Так, со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

После 18 туров РПЛ лидирующую позицию занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит» с 36 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо», имеющее в своём активе 32 очка.