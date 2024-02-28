Газизов: пусть судьи озвучивают решения, зрителям это будет интереснее

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR

«Мне это нравится. Пусть судьи озвучивают решения, зрителям это будет интереснее. По крайней мере, таково моё мнение. Это некий дополнительный элемент шоу. В хоккее это есть — арбитр своим голосом объявляет решение, это неплохо, прикольненько», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Так, со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.