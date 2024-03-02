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Легионер «Краснодара» Батчи: Роналду мог бы повлиять на снятие бана с российских клубов

Легионер «Краснодара» Батчи: Роналду мог бы повлиять на снятие бана с российских клубов
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Ангольский полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи ответил на вопрос, мог ли приезд 39-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду повлиять на отмену еврокубкового отстранения российских клубов.

«Думаю, да. Учитывая масштаб личности Роналду, он мог бы повлиять на снятие бана. Вообще, многое могло бы поменяться с его приходом в РПЛ», — приводит слова Батчи Metaratings.

Ранее ангольский футболист допускал, что Роналду может когда-нибудь перейти в российский клуб. Он отмечал, что весь «Краснодар» мечтает, чтобы португалец пополнил ряды «быков».

В данный момент Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Государство шло на уступки, чтобы легендарный футболист присоединился к «Аль-Насру».

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