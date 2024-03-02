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Лидер Первой лиги «Динамо» Махачкала уступил одному из аутсайдеров турнира «Соколу»

Лидер Первой лиги «Динамо» Махачкала уступил одному из аутсайдеров турнира «Соколу»
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и махачкалинским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
02 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Максименко – 37'    

Единственный мяч был забит на 37-й минуте, когда нападающий «Сокола» Артём Максименко поразил ворота соперников. Отметим, что гости превзошли оппонентов по количеству ударов в створ чужих ворот — 6:2.

В данный момент махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 37 очков в 21 проведённом матче. «Сокол» располагается на 15-й строчке. На счету саратовской команды 23 очка после аналогичного количества встреч.

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