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Прокуратура потребует ужесточение срока наказания для осужденного на 4,5 года Алвеса — MD

Прокуратура потребует ужесточение срока наказания для осужденного на 4,5 года Алвеса — MD
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Прокуратура Испании подаст апелляцию на решение суда, назначившему бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу 4,5 года тюремного заключения в качестве меры наказания по делу об изнасиловании 23-летней девушки. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, прокуратуру не устраивает то обстоятельство, что заплатив € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации, футболисту удалось добиться смягчения наказания. Данный орган правосудия считает, что Алвес должен находиться в тюремном заключении большее количество времени, чем 4,5 года.

Напомним, в январе бразильскому экс-футболисту были выдвинуты обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

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