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«Кубань» проиграла «Шиннику» в 21-м туре Первой лиги

«Кубань» проиграла «Шиннику» в 21-м туре Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги между красноярской «Кубанью» и ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопом. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
02 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Андреев – 49'     0:2 Алейников – 55'    

Первый тайм закончился ничейным результатом — 0:0. Во второй половине забивали только гости. Сначала на 49-й минуте Игорь Андреев открыл счёт на табло. Он сумел реализовать пенальти. Спустя шесть минут Василий Алейников увеличил преимущество своей команды.

Таким образом, «Шинник» набрал 27 очков. Он располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Что касается «Кубани», то в ее активе осталось 20 очков. Клуб из Краснодара по-прежнему идет 18-м в таблице.

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