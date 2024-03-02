«Как ты тренируешься, так и играешь». Защитник ЦСКА Роша — о ничьей с «Оренбургом»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный исход в матче с «Оренбургом» (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В каждой игре будет проблема. Голова должна быть на месте, должна соблюдаться предельная концентрация. Мы должны держать нить игры. Знаем, что проблема с голами в концовках носит повторяющийся характер, поэтому на тренировках надо соблюдать предельную концентрацию. Как ты тренируешься, так и играешь. Если мы будем более ответственно проводить тренировки, данную проблему мы урегулируем в игре», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.