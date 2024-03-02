«Впервые вижу такого тренера». Каррера — о решении Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом», будет следить за ходом встречи, находясь на базе московской команды.

«Это очень странная вещь. Я бы был с командой до последней секунды, которая была мне отпущена, и впервые я слышу и вижу тренера, который принимает такое решение!», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

Ранее Абаскаль сказал, что цель красно-белых на оставшуюся часть сезона РПЛ заключается в том, чтобы «побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче».