«Это нечто особенное». Защитник «Байера» Гримальдо — о работе с Хаби Алонсо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал о том, что работа с Хаби Алонсо стала одной из причин, по которой футболист решил перейти в немецкий клуб.

«Всё стало ясно, как только Алонсо позвонил мне. Иметь такого тренера, как Хаби Алонсо — это нечто особенное, и у нас очень хороший проект и очень сильная команда.

Я знал, что готов сделать шаг в любую лигу. У меня всегда были хорошие показатели по голам и результативным передачам. Принятие решений в последней трети поля — одна из моих сильных сторон. И в этом году, действительно, все идет очень хорошо, благодаря Хаби, его штабу и моим товарищам по команде», — приводит слова игрока The Athletic.

В нынешнем сезоне после 23 туров Бундеслиги «Байер» занимает первое место, имея в своем активе 61 очко.