Спортивный директор «Байера» ответил на вопрос о будущем Хаби Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес ответил на вопрос о будущем испанского специалиста Хаби Алонсо в леверкузенском клубе.

«Я по-прежнему спокоен и оптимистичен. Самое главное для тренеров – это то, чтобы они чувствовали себя комфортно, а также ощущали, что находятся в правильном месте. Хаби говорил подобное много раз», – приводит слова Рольфеса Frankfurter Rundschau.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» и «Баварии» к Хаби Алонсо.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка.