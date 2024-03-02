«Барселона» хочет продать Рафинью и Кунде – журналист Мигельсанц

«Барселона» намерена расстаться с вингером Рафиньей и защитником Жюлем Кунде в следующее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Ллуис Мигельсанц в своих социальных сетях.

По данным источника, каталонцы рассчитывают выручить большие деньги за Рафинью и Кунде. Руководство ожидает, что эти две продажи сильно улучшат финансовое положение клуба.

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Действующее трудовое соглашение Кунде с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Контракт Рафиньи с сине-гранатовыми действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.