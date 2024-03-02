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Игрок «Краснодара» Сперцян пропустит матч с «Ростовом» из-за перебора жёлтых карточек

Игрок «Краснодара» Сперцян пропустит матч с «Ростовом» из-за перебора жёлтых карточек
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», из-за перебора жёлтых карточек. Игрок «быков» получил жёлтую карточку на 66-й минуте матча 19-го тура чемпионата с казанским «Рубином», которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне.

На момент написания новости «Краснодар» выигрывает у «Рубина» со счётом 1:0. Идёт 72-я минута встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

Сперцяну 23 года, он является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетное интернет-издание Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 18 млн. Отметим также, что подопечные Владимира Ивича завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав на два очка больше «Зенита».

Напомним, матч 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдёт 8 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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