Игрок «Краснодара» Сперцян пропустит матч с «Ростовом» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», из-за перебора жёлтых карточек. Игрок «быков» получил жёлтую карточку на 66-й минуте матча 19-го тура чемпионата с казанским «Рубином», которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне.

На момент написания новости «Краснодар» выигрывает у «Рубина» со счётом 1:0. Идёт 72-я минута встречи.

Сперцяну 23 года, он является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетное интернет-издание Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 18 млн. Отметим также, что подопечные Владимира Ивича завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав на два очка больше «Зенита».

Напомним, матч 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдёт 8 марта.