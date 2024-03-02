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Ярослав Михайлов об игре «Зенит» — «Спартак»: самый главный матч в сезоне

Ярослав Михайлов об игре «Зенит» — «Спартак»: самый главный матч в сезоне
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Футболист «Зенита» Ярослав Михайлов, на правах аренды играющий за «Оренбург», высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, смогу ли посмотреть дерби, потому что у нас сейчас будет обратный рейс в Оренбург. Но постараюсь сразу узнать результат, как будет возможность. Думаю, будет интересная игра. «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч в сезоне. Это большое дерби, важнейшее противостояние уже на протяжении лет двадцати, наверное.

Всегда очень интересно наблюдать за их очной встречей, потому что в «Зените» играют самые сильные, высококвалифицированные игроки, в «Спартаке» тоже очень сильные футболисты. Очень интересно следить за их противостоянием, потому что все заряжаются до предела», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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