Ярослав Михайлов об игре «Зенит» — «Спартак»: самый главный матч в сезоне

Футболист «Зенита» Ярослав Михайлов, на правах аренды играющий за «Оренбург», высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

«Не знаю, смогу ли посмотреть дерби, потому что у нас сейчас будет обратный рейс в Оренбург. Но постараюсь сразу узнать результат, как будет возможность. Думаю, будет интересная игра. «Зенит» — «Спартак» — самый главный матч в сезоне. Это большое дерби, важнейшее противостояние уже на протяжении лет двадцати, наверное.

Всегда очень интересно наблюдать за их очной встречей, потому что в «Зените» играют самые сильные, высококвалифицированные игроки, в «Спартаке» тоже очень сильные футболисты. Очень интересно следить за их противостоянием, потому что все заряжаются до предела», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.