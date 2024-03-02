Созин: Давила безрассудно запорол атаку ЦСКА в добавленное время и привёз голевую атаку

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о моменте с участием полузащитника ЦСКА Виктора Давилы в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

«Когда в матче ЦСКА пошло время замен, и я, и окружающие меня на стадионе люди, ждали замены Давилы. Если про Файзуллаева можно сказать, что он ничего не показал, то Давила на поле не вышел вообще. После абсолютно слабого матча он безрассудно запорол атаку в добавленное время ударом. Как итог – «Оренбург» получил мяч, заработал штрафной и забил. Давила должен разделить вину за этот пропущенный гол, потому что привёз голевую атаку. Жаль, что его оставили на поле. Из-за каких его качеств или действий на поле тренерский штаб решил его не менять?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.