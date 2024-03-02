Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: Давила безрассудно запорол атаку ЦСКА в добавленное время и привёз голевую атаку

Созин: Давила безрассудно запорол атаку ЦСКА в добавленное время и привёз голевую атаку
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о моменте с участием полузащитника ЦСКА Виктора Давилы в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

«Когда в матче ЦСКА пошло время замен, и я, и окружающие меня на стадионе люди, ждали замены Давилы. Если про Файзуллаева можно сказать, что он ничего не показал, то Давила на поле не вышел вообще. После абсолютно слабого матча он безрассудно запорол атаку в добавленное время ударом. Как итог – «Оренбург» получил мяч, заработал штрафной и забил. Давила должен разделить вину за этот пропущенный гол, потому что привёз голевую атаку. Жаль, что его оставили на поле. Из-за каких его качеств или действий на поле тренерский штаб решил его не менять?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Масалитин: ЦСКА в матче с «Оренбургом» в очередной раз наступил на грабли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android