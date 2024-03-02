Масалитин: ЦСКА в матче с «Оренбургом» в очередной раз наступил на грабли

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом». Встреча 2 марта прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«ЦСКА для весеннего футбола сыграл хорошо. Не хватило агрессии. В матче с «Оренбургом» мы этого не увидели. Видно было, что была небольшая боязнь. С возвращением Дивеева оборона преобразилась. Во втором тайме было видно, что напрашивались замены. Замены сыграли — Мусаев забил мяч. На сегодняшний день, ЦСКА, ведя в счёте упустил 16 очков! Это говорит о том, что кто-то постоянно наступает на свои грабли. Если ты теряшь очки и не делаешь выводы… Здесь нужно уже кому-то предъявлять претензии.

Мяч «Оренбурга» нелогичный. Нужно было освежить игру. Тогда бы и результат пришёл. Очередной раз наступили на грабли. Обидно, что нюансы которые вредят команде не учтены. Сегодня нет претензий к обороне. Просто обидно, что тяжёлую игру вытащили, но пропустили нелогичный гол — к этому что-то привело», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.