«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче 24-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 4:1.

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Бохума» Максимилиан Виттек. На 30-й минуте полузащитник Дани Ольмо забил ответный матч «РБ Лейпциг». Во втором тайме в составе гостей отличились Луа Опенда и Юссуф Поульсен. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Бохума» Иван Ордец.

«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 24 матчей. «Бохум» находится на 15-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).

В параллельных встречах «Аугсбург» на выезде разгромил «Дармштадт 98» со счётом 6:0, «Айнтрахт» обыграл «Хайденхайм» (2:1) и «Майнц» поделил очки с «Боруссией» М (1:1).