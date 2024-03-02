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«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче 24-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче 24-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 4:1.

Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Виттек – 7'     1:1 Ольмо – 30'     1:2 Опенда – 68'     1:3 Ордец – 71'     1:4 Поульсен – 72'    
Удаления: Квартенг – 86' / нет

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Бохума» Максимилиан Виттек. На 30-й минуте полузащитник Дани Ольмо забил ответный матч «РБ Лейпциг». Во втором тайме в составе гостей отличились Луа Опенда и Юссуф Поульсен. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Бохума» Иван Ордец.

«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 24 матчей. «Бохум» находится на 15-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).

В параллельных встречах «Аугсбург» на выезде разгромил «Дармштадт 98» со счётом 6:0, «Айнтрахт» обыграл «Хайденхайм» (2:1) и «Майнц» поделил очки с «Боруссией» М (1:1).

Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 6
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Тиц – 2'     0:2 Йенсен – 12'     0:3 Демирович – 20'     0:4 Варгас – 25'     0:5 Демирович – 29'     0:6 Тиц – 84'    
Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Гимбер – 39'     0:2 Нкунку – 49'     1:2 Пирингер – 59'    
Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Буркардт – 12'     1:1 Nathan Ngoumou Minpole – 55'    
Удаления: Кор – 84' / нет
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