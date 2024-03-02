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Рахимов – о ничьей с «Краснодаром»: результат справедливый

Рахимов – о ничьей с «Краснодаром»: результат справедливый
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

«Думаю, что результат справедливый. Преимущества большого у «Краснодара» не было. Конечно, мы допустили ошибку в первом тайме, когда пропустили гол, было еще два‑три неприятных эпизода у наших ворот, но мы и не ждали, что обойдется без этого. Но мне очень понравилась игра команды, организация игры, наглость определенная, желание вести борьбу и отыграться. Это заслуживает уважения.

Команду поблагодарил, она заслужила это очко. Понятно, что для новичков это совершенно другой темп игры, другая интенсивность. Но они неплохо справились. Стандарты мы отрабатываем постоянно. И отрабатываем под каждого соперника», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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