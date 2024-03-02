Рахимов – о ничьей с «Краснодаром»: результат справедливый

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Думаю, что результат справедливый. Преимущества большого у «Краснодара» не было. Конечно, мы допустили ошибку в первом тайме, когда пропустили гол, было еще два‑три неприятных эпизода у наших ворот, но мы и не ждали, что обойдется без этого. Но мне очень понравилась игра команды, организация игры, наглость определенная, желание вести борьбу и отыграться. Это заслуживает уважения.

Команду поблагодарил, она заслужила это очко. Понятно, что для новичков это совершенно другой темп игры, другая интенсивность. Но они неплохо справились. Стандарты мы отрабатываем постоянно. И отрабатываем под каждого соперника», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.